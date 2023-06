Amici in auto con cocaina e hashish Sono stati segnalati come assuntori

Due amici in auto fermati dai carabinieri vengono beccati con cocaina e hashish: entrambi nei guai. I carabinieri della compagnia di Fabriano hanno effettuato una serie di controlli negli ultimi giorni. Nel corso dei posti di blocco attuati in città sono stati diversi gli interventi. Nella periferia è stato fermato un mezzo con a bordo due persone: il conducente, un venticinquenne del Fabrianese, è stato trovato in possesso di oltre tre grammi di cocaina. Ma il controllo dei militari del nucleo radiomobile non è terminato qui. Il passeggero, un trentenne nato e residente fuori provincia, aveva poco meno di un grammo di hashish.

Entrambi avevano la sostanza stupefacente nascosta tra gli indumenti. Dopo l’identificazione entrambi i giovani sono stati segnalati come assuntori di sostanze stupefacenti alla prefettura di Ancona. Per il conducente venticinquenne è stato disposto anche il ritiro della patente: non potrà guidare per 30 giorni. La sostanza stupefacente è stata sequestrata. I controlli della compagnia carabinieri di Fabriano sono proseguiti anche nella notte tra sabato e domenica quando in centro sono affluite migliaia di persone per la conclusione del Palio di San Giovanni Battista. Una notte di controlli in diverse zone della città, controlli i quali però, stavolta, non hanno portato ad alcuna sanzione nell’ambito della guida in stato di ebbrezza.

sa. fe.