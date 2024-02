Amici resta: "Mi dimetto, anzi no". Il dietrofront in una lettera di sfogo

Dalle dimissioni di inizio settimana alla retromarcia di ieri. Gianfranco Amici continuerà fino a fine stagione nella Jesina come direttore sportivo. Tutto "dopo un’attenta riflessione, e nonostante le minacce alla mia persona di domenica, oltretutto nascondendo il viso per non farsi riconoscere, mi riprendo il mio ruolo fino a fine stagione e poi chiudo con il calcio come già programmato. Questa scelta la devo alla squadra dalla quale mi aspetto una eazione d’orgoglio. La devo alla Società che tra mille difficoltà ora è senza debiti e a tutti quelli che mi hanno manifestato vicinanza e che ringrazio di cuore". Inizia così la lettera scritta da Amici e pubblicata sui social.

"In questi 6 anni sono stati affrontati problemi sempre con spirito costruttivo. Si sta ricostruendo gradualmente il settore giovanile. E’ vero che non si è vinto nulla, ma è anche vero che ora chiunque voglia avvicinarsi alla società per farne parte o rilevarla lo può fare senza gravami economici. Se vuole può dare una mano anche l’ex sindaco e ricontattare i personaggi di alto profilo come aveva indicato nel 2019 che allora erano interessati a subentrare. Io ne sarei felice. E’ stato presentato il progetto per il manto sintetico del Mosconi e a breve quello dell’antistadio Carotti. Auspico il fare quadrato per il bene della Jesina". Uscita domenica con le ossa rotte dal campo della Sangiustese Vp con tanto di contestazione e chiarimento prima della partenza del pullman con la tifoseria leoncella. E domenica i biancorossi ospiteranno al Carotti il Montefano. Guai sbagliare di nuovo.