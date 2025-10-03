"Amico mio, siamo venuti a cercarti". Lettera a Morandi morto sui monti

"Amico mio, lascia che ti racconti bene bene tutto quello che è successo". Così inizia la lettera aperta di Paolo Principi, musicista e grande amico di Andrea Morandi, il 58enne falconarese, batterista dei Kurnalcool, trovato morto mercoledì sul Monte Nerone. Sul suo corpo è stata disposta l’autopsia per cercare di capire le cause del decesso. I funerali probabilmente la prossima settimana. Paolo, il figlio Ludovico e i figli di Andrea, Roberto e Ludovico, nella notte tra martedì e mercoledì hanno cercato disperatamente Andrea, ancora prima dell’arrivo dei vigili del fuoco, sotto una pioggia battente, con le torce, ma non perdendo mai le speranze. Sono partiti dal biglietto lasciato a casa da Andrea al figlio Ludovico: "Vado in montagna". Quale montagna? "Ero alla festa di laurea di mia figlia Margherita – scrive Paolo nella lettera – quando mi ha chiamato il nostro amico e componente del trio assieme ad Andrea, Roberto Gazzani. I carabinieri erano già stati avvisati ma non potevano partire i soccorsi: dove cominciare a cercare? Ho salutato tutti e sono scappato per raggiungere Roberto e Ludo (il tuo Ludo) a casa tua. Siamo riusciti a capire che l’ultimo tuo contatto telefonico era nella zona di Acqualagna, alle 10. Ho pensato di partire e cercare la macchina, poi il tuo Ludo ha avuto un’idea geniale: ‘Proviamo a vedere nella cronologia di Google se papà ha cercato qualche sentiero’. Troviamo ‘Le porte del Rio Vitoschio’, zona Piobbico. Il navigatore ci porta alla base del sentiero. Lì troviamo la tua ’supercar’ con un parafango di colore diverso, inconfondibile. Avvisiamo subito i carabinieri, ma decidiamo di partire per il sentiero senza aspettare i soccorsi". Il racconto delle ricerche prosegue: "Cercavo di stare sempre davanti perché, nell’ipotesi di un ritrovamento doloroso, non volevo fosse Ludovico il primo a vederti. Io e Roberto lo avremmo protetto".

Ore di ricerche sotto la pioggia battente, alimentata dalla speranza che in quelle zone, dicevano gli esperti non è difficile perdersi a causa della scarsa segnaletica. "Pensa se a trovarti e riportarsi a casa sano e salvo fossero stati i nostri ragazzi, i nostri due Ludo – prosegue l’amico Paolo nella lettera –. Pensa che gioia immensa, che festa. Pensa quanto vino ti saresti tracannato. E invece, in tarda mattinata, dopo che varie squadre si sono succedute nella ricerca, è arrivata l’unica notizia che non volevamo ricevere. Ti hanno trovato, ma non ce l’hai fatta, forse vittima di un improvviso malore. Crolla tutto, ci abbracciamo. Ringraziamo gli uomini del soccorso alpino, i vigili del fuoco e i carabinieri per il loro lavoro. Abbraccio poi fortemente il tuo e il mio Ludo, e li ringrazio per la loro straordinaria forza. Che ragazzi che abbiamo. Dobbiamo esserne orgogliosi".

Sara Ferreri