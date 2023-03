Amicucci e Cillo: "Ospedale Montessori, promesse mai mantenute"

"Ospedale Montessori, abbiamo chiesto un incontro al commissario dell’Ast Nadia Storti per conoscere che fine hanno fatto progetti e soldi relativi alle promesse fatte e mai mantenute". In pressing la vicesindaco uscente e candidata sindaco Cristina Amicucci e il primo cittadino di Monte San Vito Thomas Cillo i quali nelle scorse settimane hanno raggiunto l’ospedale per monitorare la situazione. "Che fine hanno fatto – incalzano - i sei milioni di euro che dovevano essere inseriti nel piano triennale delle opere del 20212023 e a che punto sono i due milioni di euro stanziati dal Pnrr destinati a Chiaravalle nel dicembre del 2022? L’obiettivo è dare risposte efficaci alla richiesta di salute dei cittadini, diritto ineludibile che intendiamo difendere da eventuali attacchi di depauperamento o saccheggio dovuti a scellerate scelte politiche sovraordinate a cui l’ospedale Montessori di Chiaravalle da troppi anni è stato sottoposto e le cui conseguenze sono state ampiamente pagate e riversate sulla comunità".