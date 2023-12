Ammazzata dal marito. Panchina rossa per Titti

"A Titti Marruocco, vittima di femminicidio. La sua memoria ravvivi ogni giorno le nostre coscienze contro la violenza sulle donne". Recita così la targa apposta dal Comune di Torre del Greco sulla panchina rossa installata in via Falanga, nella zona della piccola piazza realizzata alle spalle della basilica di Santa Croce. A volere posizionare lì quella che è la terza panchina rossa presente in città è stata l’amministrazione guidata dal sindaco Luigi Mennella. Proprio il primo cittadino ha voluto ricordare la donna originaria di Torre del Greco, uccisa a Cerreto d’Esi per mano del marito: "Siamo ancora scossi dalla tragedia avvenuta più di due mesi fa – ha detto Luigi Mennella – Come amministrazione abbiamo patrocinato e preso parte ad una fiaccolata organizzata nelle settimane scorso. Fa piacere che a questa iniziativa abbiano partecipato gli alunni di due classi di scuola media della De Nicola-Sasso della dirigente Alessandra Tallarico, perché è a loro che in primis dobbiamo rivolgerci, nella speranza che da adulti sappiano cancellare quella che oggi è un’autentica strage che prende il nome di femminicidio. Per fare questo, fondamentale è l’apporto delle famiglie e degli insegnanti, che già va detto svolgono un lavoro straordinario".

Concetta Marruocco è stata uccisa dal marito Franco Panariello con 39 coltellate il 14 ottobre scorso a Cerreto d’Esi. Ma, al tribunale di Ancona, il processo per maltrattamenti, lesioni e violenza sessuale, che vede imputato quell’uomo dal quale lei si stava separando quando l’ha ammazzata, va avanti.