Amministrative, Anna Grasso è la terza candidata a sindaco

C’erano pochi dubbi, ormai, anche se l’ufficializzazione non era ancora arrivata. Ieri, sì: Anna Grasso è la terza candidata a sindaco in corsa per le Amministrative 2023. Si presenterà col supporto della lista civica Falconara Libertas. Di fatto la Grasso aveva già avviato l’avventura politica nelle scorse settimane quando è scoppiata la polemica sul logo "conteso" al Città di Falconara. Una modifica del simbolo (il falco usato dal club sportivo, ndr) sembra ora aver riportato serenità. E così, la ‘paladina degli automobilisti contro il velox’ può concentrarsi sul percorso proiettato al Castello. Ha 46 anni, è sposata con due figlie ed è commissaria di polizia locale a Jesi. Abita e vive a Castelferretti, popolosa frazione falconarese e, senza mezzi termini, in caso di elezione dichiara che svolgerà il mandato a tempo pieno. Ricopre il ruolo di presidente regionale Anvu, l’associazione dei vigili ed è segretaria provinciale del sindacato Ugl. Si occupa dei problemi della legalità, dell’ambiente e della tutela degli animali. Una possibile collocazione nel panorama politico? "Saremo civici – dice – senza appartenere a schemi politici precostituiti. Nella nostra lista, Libertas è per una Falconara e per i falconaresi liberi dai divieti di balneazione, dai fenomeni odorigeni, da una pressione fiscale insopportabile ad una città più sicura", le prime ambizioni della Grasso che, scendendo in campo di recente, ha sparigliato le carte e infiammato la campagna elettorale.