Amministrative, le tentazioni di Mangialardi. L’ex sindaco: "Tanti mi chiedono di ricandidarmi"

Il centrosinistra punta alle primarie di coalizione in vista delle comunali in programma nella primavera 2026. Già partito il toto nomi dei candidati: oltre a quello di Dario Romano, capogruppo dem in consiglio comunale, per il Partito Democratico potrebbe esserci anche l’avvocato Domenico Liso.

Pare ancora lontana la scelta di un candidato per l’intera coalizione che andrà a sfidare il candidato del Pd alle primarie. Sembra sfumare l’ipotesi di un terzo mandato per Maurizio Mangialardi, l’ex sindaco di Senigallia che alle ultime regionali ha sbaragliato i suoi avversari politici facendo il pieno di voti sulla spiaggia di velluto, che potrà contare sul suo contributo.

Dopo le regionali, Mangialardi ha voluto ringraziare i senigalliesi con una serie di manifesti sparsi per tutta la città con scritto "4mila volte grazie". Maurizio Mangialardi, lei è stato il candidato più votato alle scorse elezioni regionali a Senigallia con 2270 preferenze. Sensazioni?

"Innanzitutto una enorme gratitudine. Dal 1994 a oggi Senigallia mi ha sempre dato fiducia: quando mi sono presentato come consigliere comunale, come sindaco, come candidato alla presidenza della giunta regionale, come consigliere regionale. Alle elezioni comunali, regionali, nelle primarie del centrosinistra. Insomma, sempre, da più di 30 anni. Quella con la mia città è una bellissima storia d’amore, reciproco".

La domanda sorge spontanea: visti i precedenti favorevoli e i tanti che le chiedono di ricandidarsi, lei che intende fare? Si metterà di nuovo a disposizione della città come sindaco?

"Non posso negare che tanti cittadini me lo stiano chiedondo. Sono a disposizione per costruire insieme un progetto di rilancio per la città, capace di trovare il consenso necessario per diventare proposta di governo".

Insomma, si tratta di un "sì"? "Attenzione, la mia è una disponibilità a impegnarmi, anche in prima persona, ma non sto parlando di candidature, bensì di progetto. Le candidature vengono dopo, e so benissimo quali sono le mie responsabilità in questo momento".

Non ci ha ancora risposto, resterà in consiglio regionale?

"In campagna elettorale, incontrando persone di tutta la provincia, mi ha fatto grande piacere essere spesso identificato con la mia città: "sindaco", "arriva Senigallia", "ecco Senigallia"… In modo ironico, ma fa riflettere. Bisogna tuttavia considerare che quelle stesse persone per le quali rappresento Senigallia anche come consigliere regionale mi hanno dato fiducia ovunque: sono il candidato più votato anche nella Valle del Misa e del Nevola, con risultati significativi in praticamente tutti i territori, da Ancona, passando per Jesi e la Vallesina, fino all’area montana. Ho il dovere, anche morale, di rappresentarli in consiglio regionale".

Dunque intende onorare il mandato appena ricevuto in Regione, escludendo la candidatura a sindaco?

"Credo di dover onorare il mandato anche per i cittadini di Senigallia, che mi hanno votato per farmi interprete delle loro istanze, esigenze e speranze. Ad ogni modo, la mia priorità è fare tutto ciò che è più utile e necessario per Senigallia, in qualunque modo, senza risparmiarmi e mettendo tutto il mio impegno e tutta la mia passione a servizio della città".

Avete già un candidato per il centrosinistra?

"Si è avviato un percorso per giungere alla soluzione migliore per la città".

Silvia Santarelli