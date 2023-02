Amministrative: Lega con Signorini Il direttivo si spacca, 4 dimissioni

Scossone senza precedenti in casa Lega Falconara: la scelta dei vertici del partito di sostenere – senza simbolo – la ricandidatura a sindaco di Stefania Signorini alle Amministrative porta alle dimissioni immediate del segretario e consigliere comunale Paolo Lustica (nella foto) e di tre membri del direttivo su quattro. La governance marchigiana del Carroccio ha sciolto le riserve ufficialmente lunedì, anche se in realtà l’accordo c’era già da tempo – come anticipato sul Carlino – nonostante timide smentite dei leghisti a livello comunale: alle elezioni comunali la Lega sarà con Signorini, a differenza di quanto accaduto nel 2018. Allora il partito di Salvini andò da solo e ottenne – comunque – lo storico risultato di far eleggere un rappresentante in Consiglio, il candidato sindaco Stefano Caricchio, poi dimessosi in luogo di Lustica. Alla tornata elettorale di primavera la Lega non proporrà una propria lista, ma i candidati troveranno posto nelle cinque civiche a sostegno della Prof (che conterà anche sul centrodestra unito). Ma intanto all’orizzonte potrebbe esserci un’altra novità: la Lega sarebbe ad un passo dal balzare subito in maggioranza: le dimissioni di Lustica faranno scattare il seggio nell’assise civica di Elisa Penna. Lei, come altri tesserati e vecchi militanti, già presente ai banchetti elettorali della Signorini. Dal canto suo, l’ex segretario giustifica le dimissioni in quanto la decisione politica di appoggiare il sindaco uscente verso il bis "non viene condivisa in coerenza con quanto espresso in questo quinquennio come partito di opposizione. Dal momento che la mia elezione a segretario, avvenuta il 5 dicembre 2021, era basata all’unanimità sulla totale non condivisione di un eventuale accordo politico con la coalizione rappresentata dall’attuale sindaco, resto coerente con quanto espresso da me e dai militanti in sede di congresso e coerente con l’elettorato che nel 2018 ha condiviso i principi ed i valori del partito". Assieme a Lustica salutano il direttivo anche Serenella Paladini, Mauro Balducci e Sergio Ardu "in quanto anche loro contrari alle decisioni prese dai commissari del partito". Non si dimette dal direttivo, invece, Olimpio Marchetti che è dato tra i papabili candidati nelle liste di Signorini. "Ringrazio quelli che in questi anni mi e ci hanno sostenuto con attestati di stima, massima vicinanza e lealtà – conclude Lustica –. Ciononostante i principi, i valori e gli ideali che contraddistinguo la Lega restano sempre un punto di riferimento importante sia per me che per gli altri".

Giacomo Giampieri