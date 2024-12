Amministrative Osimane: Michela Glorio candidata del Pd, incognite su Pirani e Latini

Sembrano più che mai vicine le amministrative osimane anticipate a maggio dopo le dimissioni del sindaco Francesco Pirani. Il Pd riconferma Michela Glorio candidata a sindaco: "Dopo la triste parentesi dell’Amministrazione Pirani-Antonelli-Latini, che ha condotto Osimo a un clamoroso commissariamento, il Partito Democratico è al lavoro per costruire un futuro migliore per la nostra città – dicono il segretario del circolo Cristiano Pirani e la vice Saura Casigliani -. Michela Glorio rappresenta la scelta giusta per guidare Osimo verso una nuova stagione di ascolto, partecipazione e concretezza. La sua candidatura a sindaca, sostenuta da una coalizione unita e propositiva, incarna i valori di competenza, trasparenza e vicinanza alle esigenze dei cittadini. Osimo ha bisogno di avere una guida stabile che metta al centro le persone e il bene comune, non le ambizioni politiche dei singoli. In questi mesi abbiamo assistito al peggior teatrino che la politica potesse offrire, fatto di litigi e ripicche interne alla maggioranza sulla pelle degli elettori".

Oggi, intanto, in conferenza nella loro sede il leader delle Liste civiche Dino Latini svelerà il futuro del movimento, dichiarato sciolto a novembre. Che sia la fine del civismo tutto a Osimo non è dato saperlo, così come si ergono punti di domanda sulla ricandidatura di Francesco Pirani, non affatto esclusa ma senza il sostegno di FdI (con cui evidente è la rottura), e di Sandro Antonelli con cui si apparentò al ballottaggio. Fratelli d’Italia dovrebbe correre da sola, senza l’appoggio di Lega e Forza Italia (che si sono presentate ma senza simboli alla scorsa tornata). Oggi intanto accusa: "Pd e liste collegate dicono che il Natale è arrivato anche grazie a loro ed alla loro responsabilità, per aver sostenuto le spese di bilancio. Il 25 ottobre, invece, chiedevano lo spacchettamento della variazione di bilancio per poter essere liberi di votare il provvedimento di somma urgenza e non la variazione stessa che conteneva le spese per il Natale".

A gennaio la campagna elettorale prenderà ufficialmente il via e intanto che in questo clima pre natalizio tanti big della politica osimana stanno meditando se lasciare o scegliere schieramenti e avversari per assicurarsi in qualche modo, il proprio posto nella scena dei prossimi 5 anni, anche in vista di una riorganizzazione delle poltrone nelle società partecipate, rimasta sospesa in quelle più ambite.

Al lavoro intanto la commissaria Grazia Branca, che come tutti i commissari affronterà tematiche tecniche ma non farà scelte politiche in questi mesi di transizione fino al prossimo governo cittadino.