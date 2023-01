Amministrative, spunta il nome di Sabbatini

di Sara Ferreri

Non trapela ancora nulla di ufficiale, ma sono già stati decisi i candidati sindaci, l’uno espressione della giunta uscente, l’altro del Pd e del centrosinistra. La città di Maria Montessori va al voto in primavera, tra fine maggio e inizio giugno. Se la maggioranza al governo della città avrebbe trovato come candidato sindaco una donna, espressione della giunta uscente, il Pd e il centrosinistra avrebbero individuato un volto nuovo della politica. Si tratterebbe dell’assessora uscente ai servizi sociali Cristina Amicucci e dell’avvocato Roberto Sabbatini. La prima avrebbe accettato di mantenere nella sua possibile giunta il sindaco uscente Damiano Costantini nonostante quest’ultimo abbia patteggiato a due anni per stalking nei confronti di una funzionaria comunale. Sabbatini, in prima pagina nel recente passato per essere il difensore del ristoratore chiaravallese Andrea Serrani, divenuto ‘famoso’ per la palpata in diretta tv alla giornalista Greta Beccaglia, è un volto nuovo della politica e riunirebbe diverse forze. "Abbiamo riunito le forze dal centro liberale, alla sinistra ¬– spiega Giuseppe Pizzichini, segretario cittadino del Pd – e abbiamo creato un bel gruppo. Si tratterà di una lista civica senza simboli di partito. Il candidato che abbiamo individuato sarà espressione di un’area politica ampia. Un volto nuovo della politica, espressione del mondo civico e senza una storia politica alle spalle. Stiamo definendo gli ultimi dettagli, ma in settimana dovremo ufficializzare il nome e cominciare la messa a punto del programma per il quale abbiamo già individuato i punti focali". I beninformati danno per certo il nome di Roberto Sabbatini, anche se sono state vagliate altre figure. L’amministrazione uscente sta forse attendendo il nome del candidato del Pd e del centrosinistra prima di ufficializzare la candidatura. Anche qui i rumors danno per scontato il nome di Cristina Amicucci, anche se ci sarebbe stata una spaccatura sull’orientamento di far restare in giunta il sindaco uscente sulla cui vicenda giudiziaria la maggioranza no si è mai espressa. Il rischio è, se fossero confermati i nomi dei candidati, che al centro della campagna elettorale possa finirci non la politica, ma la violenza e le molestie contro le donne. Considerata da una parte la condanna per stalking del sindaco uscente e dall’altra l’esposizione mediatica che ha visto protagonista anche l’avvocato Sabbatini nel processo che riguarda il ristoratore chiaravallese condannato (appena un mese fa) a un anno e sei mesi di reclusione per violenza sessuale nei confronti della giornalista palpeggiata fuori dallo stadio.