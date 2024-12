Amministrazione Fiordelmondo sotto accusa: l'opposizione critica i progetti ereditati

Arrivati a metà del mandato dell’amministrazione Fiordelmondo non sono previste verifiche, nonostante i mal di pancia in maggioranza (Mre ed Europa Verde), ma l’opposizione stronca l’operato della giunta: "Del programma proposto in campagna elettorale – attaccano da Per Jesi - , non s’è visto ancora nulla. Eppure di cantieri in città se ne sono visti parecchi, come tanti sono anche stati i fotografatissimi tagli del nastro. La differenza sta tutta nel fatto che i progetti avviati e portati a termine dal 2022 in poi dall’attuale amministrazione Fiordelmondo sono tutti progetti finanziati, con tanto di appalti assegnati, dalla precedente giunta".

Per Jesi passa in rassegna i cantieri in città a partire dal Ponte San Carlo di cui oggi sarà annunciata la data di riapertura ("prima di Natale"): "Sono risorse individuate secondo il bando emesso dalla precedente amministrazione Bacci, per un’infrastruttura strategica per l’intera vallata jesina, che necessitava da anni di un radicale intervento di manutenzione" rimarcano. "Il cavalcavia di via Gramsci – aggiungono – è frutto di progettazione precedente, così come l’adiacente zona 30. Su quest’ultima non si vedono benefici, neanche con la recente campagna imperativa del "vai piano" che oltre a raccomandarsi coi cittadini al buon comportamento non riesce ad andare".

E poi la scuola Martiri della Libertà: "dove sono stati portati a termine parte dei lavori grazie all’impiego di risorse proprie stanziate dall’amministrazione precedente. L’attuale maggioranza che in campagna elettorale scaldava gli animi delle famiglie reclamando la mancata consegna della scuola, ancora non ha concluso gli interventi esterni: dal giardino non praticabile ai marciapiedi dissestati e pericolosi".

"Il palazzetto della Scherma – proseguono – è stato finanziato e appaltato dalla giunta precedente e doveva essere consegnato prima delle Olimpiadi di questa estate. Invece si susseguono annunci di rinvio dell’inaugurazione slittata, per l’ennesima volta, a gennaio 2025". E ancora la palestra Carbonari "anch’essa finanziata dalla giunta Bacci" e la scuola Borsellino "rinnovata coi i lavori volgono al termine, ma mancano, ormai dalla scorsa estate gli infissi. Pioggia e volatili hanno accesso privilegiato. In realtà – concludono - un progetto che era nel programma di mandato c’è: la riqualificazione del Mercato delle Erbe, per valorizzare il rilievo storico e commerciale della struttura. Peccato però che abbiano cambiato idea: diventerà la nuova sede dell’ufficio Urp".