"Ammonito" il figlio che picchia la madre

Un ammonimento per violenza domestica, firmato dal Questore Capocasa, su istruttoria della Divisione Anticrimine, è stato notificato nei confronti di un italiano, resosi responsabile di condotte ascrivibili ai reati di maltrattamenti e violenza domestica nei confronti della madre. Il provvedimento si è reso necessario in quanto l’uomo, di circa 37 anni, con precedenti connessi all’abuso di alcool, ha posto in essere in essere condotte prolungate nel tempo, reiterate, di violenza fisica e psicologica, nei riguardi della parte offesa, come risulta confermato dalle dichiarazioni assunte da alcuni familiari della vittima. I fatti risalgono allo scorso 12 maggio, quando le volanti erano intervenute in Largo Sarnano, in difesa di una donna.