Amnesty, flash mob nel nome di Mahsa Amini

A quasi un anno dall’uccisione di Mahsa Amini, sabato 9 settembre, Amnesty International Antenna Jesi ha realizzato un partecipato flash mob in piazza della Repubblica. Presente anche un tavolino di raccolta firme oltre al flashmob in favore delle vittime della feroce repressione del governo iraniano, a cui hanno partecipato anche Ànemos, Anpi, Arci, Casa delle Culture, Casa delle Donne, Consulta per le Donne e le Pari Opportunità, Rete Femminista Marche Molto + di 194 e Udi. L’iniziativa è finalizzata ad esprimere solidarietà a chi sta continuando a protestare pacificamente per il rispetto dei diritti umani.