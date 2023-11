"Amo giocare tra comico e drammatico"

E’ un momento d’oro per Arturo Cirillo. Dopo la trionfale accoglienza tributata al suo ‘Ferdinando’ alle Muse di Ancona arriva il Premio dell’Anct (Associazione Nazionale dei Critici di Teatro), appena ricevuto a Torino per il suo lavoro come interprete e regista di "Cyrano di Bergerac" e "Il gioco del panino", entrambi co-prodotti da Marche Teatro. Il presidente Giulio Baffi nella motivazione parla di un "regista audace e ironico, drammaturgo spericolato e carico di inventiva, attore protagonista d’impertinenti invenzioni ed incursioni teatrali all’interno di due testi di vivifica presenza nel teatro italiano".

Cirillo, cosa significa per lei questo riconoscimento?

"Sono contento di averlo vinto. Anche perché con il Premio Le Maschere del Teatro Italiano, a Catania, non ci sono riuscito. A Torino non sono state premiate le categorie, ma un’attività complessiva legata al 2023. C’è stata la fortunata tournée di uno spettacolo ‘grande’ come ‘Cyrano’, durata sei mesi, ma anche un piccolo monologo come "Il gioco del panino", molto amato dai critici. Tra l’altro ‘Cyrano’ girerà per altri quattro mesi nel 2024".

L’eclettismo non le fa difetto.

"Mi è stato riconosciuto un percorso vario, anche ‘contraddittorio’, che affianca uno spettacolo accattivante e popolare come ‘Cyrano’ a un testo ‘duro’ come quello di Bennet. Mi dispiace che non abbia potuto portarlo ad Ancona".

Possiamo dire che lei sa mettere d’accordo pubblico e critica?

"Sicuramente amo giocare con l’alto e il basso, il comico e il drammatico. Mi è sempre piaciuto fare spettacoli non definibili con un unico aggettivo. La mia rilettura del ‘Cyrano’ non ha nulla di convenzionale".

Testo divertente, ma anche duro è ‘Ferdinando’. Si aspettava un tale successo?

"E’ stata una scommessa, mia e di Marche Teatro. E’ uno spettacolo in napoletano, e di un autore, Annibale Ruccello, qui poco conosciuto, che tratta tematiche scottanti. Un debutto non facile. Ma è un lavoro di grande maturità. Non a caso ho voluto tornarci dopo undici anni. Lo spettacolo sta piacendo e coinvolgendo il pubblico. Sicuramente è indovinato il quartetto di attori. Ognuno è al posto giusto".

Marche Teatro le porta fortuna...

"Lunga vita a Marche Teatro. Vorrei ringraziare le persone con cui lavoro, come Velia Papa, Marta Morico, Beatrice Giongo, Alessandro Gaggiotti... Ancona sta attraversando un periodo di cambiamento. Mi auguro che Marche Teatro continui ad avere libertà di scelta".

Raimondo Montesi