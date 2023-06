Amore criminale, donne nel mirino Violentata e costretta anche a pagare La Procura: "Processatelo subito"

di Marina Verdenelli

Innamorata al punto da lasciarsi persuadere dall’uomo che frequentava per sottostare a rapporti sessuali anche contro la sua volontà e a consegne di denaro ripetute. Lo avrebbe subito una 20enne che ha preso lucidità solo quando il partner, dopo aver ricevuto l’ultima somma di soldi, l’avrebbe invitata a salire in casa sua per poi violentarla. Un episodio che risale al 17 ottobre del 2022 e che era stato denunciato dalla giovane in questura. Poco prima di Natale era stata emessa dal gip del tribunale di Ancona una misura cautelare nei confronti dell’uomo, un 40enne della provincia dorica. Arresti domiciliari e braccialetto elettronico. Le accuse nei suoi confronti sono di violenza sessuale e lesioni. Avrebbe approfittato dello stato emotivo della ragazza per spillarle il denaro. La procura ha chiesto il giudizio immediato per il 40enne che, tramite il suo legale, l’avvocato Federico Liuti, ha chiesto di essere processato con il giudizio abbreviato. L’udienza era fissata per ieri, davanti al gup Alberto Pallucchini. E’ stata solo formalizzata la richiesta di un abbreviato condizionato dall’acquisizione delle indagini difensive fatte da entrambi le parti, sia quella dell’imputato che quella della parte offesa che si è costituita parte civile con l’avvocato Alessandro Scaloni. L’udienza è stata aggiornata per la discussione al 25 settembre.

Ad eseguire la misura cautelare a carico del 40enne, che è ancora in vigore, erano stati i poliziotti della questura. Da quanto ricostruito nella fase investigativa, coordinata dalla procura, la violenza sessuale contestata si sarebbe consumata all’interno di complessi rapporti personali caratterizzati da profonde implicazioni emotive che avrebbero condizionato ed infine esposto a pericolo la giovane. La 20enne aveva vissuto, nell’estate del 2022, una breve relazione con l’uomo che aveva il doppio della sua età. L’imputato poi aveva deciso di troncare la storia per mettersi con un’altra donna. Lei, ancora innamorata, aveva cercato di riavvicinarsi, compiacendolo. Il 40enne avrebbe approfittato di questo per chiederle dei soldi. Nel giorno del fatto, dopo averle spillato altro denaro, l’avrebbe invitata a salire in casa e una volta dentro sarebbe stata costretta a subire un rapporto sessuale nonostante il suo dissenso. Dalla casa la 20enne uscì dolorante e con ecchimosi alle cosce e ad una spalla. Fece denuncia e si attivò la polizia per ricostruire i fatti che hanno portato la procura a chiedere subito il processo per l’uomo che ha sempre respinto le accuse.