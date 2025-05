"Amorose passioni" al Magazzino. La videoinstallazione di Marcelli

"Amorose Passioni" al Magazzino Muse di Ancona, l’originale spazio espositivo in via degli Aranci 1/F. E’ questo il titolo dell’installazione curata dal fotografo anconetano Sergio Marcelli, che sarà inaugurata oggi (ore 17). "L’evento – spiega la direttrice artistica della galleria Maria Antonietta Scarpari – sarà un viaggio nell’era contemporanea che ci troviamo a vivere: i social hanno creato un nuovo modello di socializzazione, che per la prima volta nella storia dell’umanità è filtrata attraverso gli algoritmi. Marcelli è un autore straordinario per competenza e capacità di comunicare. Ha esposto molto all’estero e la sua impostazione è da sempre tesa all’autenticità e alla continua ricerca di innovazione".

Il punto di partenza, spiega Marcelli, è "un’indagine condotta su Tinder, una delle più famose piattaforme d’incontri, per proporre un’installazione multimediale dai toni surreali. Una riflessione con un occhio alle nuove tecnologie e al web, che hanno stravolto il concetto di socializzazione. I social hanno rivoluzionato il modo di relazionarsi, informarsi e comunicare". Secondo l’artista "l’epoca attuale è tornata ad una forma di perbenismo e di censura della nudità e della sfera sessuale più in generale che molti di noi credevano superata. Dall’altra parte, poi, ci sono le app di dating in cui l’aspetto relazionale rivolto alla sfera sessuale viene mercificato e posto alla stregua di un prodotto di consumo. La video installazione è anche un’opera fotografica chiamata ‘Black Box’. Il mio lavoro nasce da un’esigenza interna, autobiografica. Credo che l’arte debba stimolare una riflessione, che non possa lasciarci così come ci ha trovati. Nell’installazione, ciascuno potrà vedere ciò che desidera".

Marcelli è fotografo, grafico, illustratore e pittore. Già docente all’Accademia Poliarte, ha all’attivo diverse pubblicazioni, ed ha esposto nelle principali città europee. E’ anche uno dei maggiori esperti di ripresa in Super 8 in Italia. Di recente ha realizzato il suo primo film, un documentario su F.M. Einheit, musicista tedesco della scena industrial e punk. La mostra è visitabile oggi (ore 17 – 20) e domani (11 – 13 e 18.30 – 20) e su prenotazione al 3396711190. Ingresso riservato ai maggiorenni.