"Ampliare l’offerta Non solo Mole"

Voglio prima di tutto partire dal presupposto che Ancona ha assoluto bisogno di uscire da un concetto di eventi e cultura di ‘nicchia’, ma al contrario, deve ampliare l’offerta e cercare una diversificazione del calendario.

Non tutto è da buttare, anzi, ma bisogna andare oltre a quanto di buono viene fatto nel contesto della Mole, spesso unico sito dove fare cultura. Uno dei nostri punti cardine della campagna elettorale per le comunali in tema di eventi di richiamo è quello di mettere in campo un festival musicale contemporaneo che coinvolga la città nel suo complesso. Un grande evento musicale da organizzare tra il Porto Antico, il centro città, coinvolgendo le piazze principali, piazza Cavour e piazza Roma, ma anche alcuni dei principali parchi pubblici. Pensiamo al Cardeto, alla Cittadella a Forte Altavilla e altri ancora. Deve essere un festival che sappia coniugare 23 ospiti di prima fascia nazionale, band locali ed emergenti e una line up di dj set per la parte dedicata al divertimento notturno. Ma non finisce qui. L’evento deve essere pianificato su più palchi, con diverse offerte musicali, anche di stili e generi, stand gastronomici e performance artistiche. L’obiettivo finale deve essere il coinvolgimento totale dell’intera città. Arrivo addirittura a proporre un titolo dell’iniziativa musicale che abbiamo in mente, ‘SuonAncona’, un festival per risvegliare la città dal torpore che da troppo tempo l’attanaglia. L’evento proposto non deve essere l’unico, ma deve fungere da attrattore nei confronti del pubblico in arrivo anche da fuori regione.