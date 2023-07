Amplifon e Intesa Sanpaolo si uniscono a AC75 Startup Accelerator, innovazione e silver economy nelle Marche

AC75 Startup Accelerator, l’acceleratore di startup basato ad Ancona, continua nell’impegno di contribuire ad accrescere l’ecosistema dell’innovazione sul territorio marchigiano attraverso il coinvolgimento di player di livello nazionale e internazionale. Amplifon, leader globale del mercato retail dell’hearing care si affianca a Intesa Sanpaolo nel ruolo di main partner di Next Age: il primo programma di accelerazione in Europa che investe nelle startup della silver economy, parte della Rete Nazionale Acceleratori di CDP Venture Capital. Il Gruppo Amplifon vanta ricavi annui per oltre 2 miliardi di euro, opera attraverso una rete di oltre

9.300 punti vendita, 19.400 dipendenti e collaboratori, in 25 Paesi e 5 continenti. "La partnership si inserisce nel percorso di innovazione che in Amplifon abbiamo intrapreso da alcuni anni per fare leva sulle tecnologie digitali e i dati per offrire ai nostri clienti un servizio sempre più personalizzato, sviluppando la migliore esperienza multicanale” afferma Enrico Vita, l’Amministratore Delegato di Amplifon, originario di Ancona e laureato in Ingegneria Meccanica all’Università Politecnica delle Marche. Il programma nasce su iniziativa di CDP Venture Capital e AC75 Startup Accelerator Spa, l’acceleratore di startup promosso da Fondazione Marche, Fondazione Cariverona e Università Politecnica delle Marche.