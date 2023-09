AN Brescia protagonista. Posillipo battuto 9-4. Oggi Vis Nova e Roma

L’AN Brescia parte con il piede giusto anche in Coppa Italia. 9-4 il finale di una gara ben condotta dagli uomini di Sandro Bovo. Doppiette per Alesiani e Irving, singole marcature per Del Basso, Faraglia, Balzarini, Renzuto e Manzi. Decisivo il 3-1 del primo quarto, diventato 5-2 a metà gara. Il programma prosegue con il doppio turno odierno. Alle 10 con la Vis Nova, alle 15.30 con Roma. Il derby capitolino giocato ieri è stato vinto 8-5 dai primi. Il gruppo bresciano è molto carico dopo l’ottimo esordio nel preliminare di Champions League. Queste le parole di Vincenzo Renzuto: "Siamo carichi ma sappiamo che sarà dura poiché abbiamo tre partite in una ventina d’ore. Fortunatamente abbiamo nelle gambe già le quattro partite europee che abbiamo disputato in Serbia, le quali ci hanno permesso di conoscerci meglio. Siamo una squadra giovane: possiamo e dobbiamo crescere molto durante l’anno".

Uno dei pallanotisti piu in fotma è il nuovo innesto Max Irving: "Siamo tanti ragazzi nuovi e quindi stiamo ancora cercando di conoscerci al meglio. Adesso abbiamo la Coppa Italia e sarà una grande occasione per giocare tre partite assieme e fare altri passi in avanti." Per Brescia la Coppa Italia resta un obiettivo delicato. Un anno fa il ko con Ortigia in semifinale palesò quelle debolezze caratteriali che poi sarebbero state pagate a carissimo prezzo nel prosieguo della stagione.

Alessandro Luigi Maggi