Anagrafe in digitale "Servizi più efficienti"

L’anagrafe diventa più digitale per un servizio maggiormente efficiente. Resta la necessità di appuntamento per i servizi demografici e di front office: rinnovo alla carta d’identità, cambi residenza, certificati e alle autorizzazioni per le ztl. "L’ottimizzazione della digitalizzazione del Comune e dei suoi servizi – spiega l’assessore all’anagrafe Emanuela Marguccio – ci ha spinti a estendere la possibilità di prenotare on line, lasciando una fascia oraria al mattino, dalle 9 alle 10, per il contatto telefonico. Inoltre il punto Informagiovani di Largo Allende sta lavorando ad un centro di facilitazione digitale per i cittadini e aiutarli all’utilizzo sempre più diffuso e necessario della tecnologia". "I servizi demografici e cimiteriali dell’ufficio anagrafe – spiega il responsabile dei servizi anagrafe, cimiteriali e Susj - ricevono solo su appuntamento già da qualche anno, dopo il Covid. Una necessità che è diventata possibilità di lavorare meglio per gli uffici, così da programmare e prevedere l’attività". "Chi deve prendere il permesso per un certificato – spiega il dirigente dell’area servizi al cittadino Mauro Torelli – sa che può prenotare l’appuntamento e completare l’operazione orientativamente nell’arco di quindici minuti, mentre prima mettendosi in fila rischiava di impiegare un tempo indeterminato e anche piuttosto lungo. In questo modo il sito diventa lo strumento centrale per prenotare e utilizzare i servizi. È questo il futuro, mantenendo sempre la dovuta attenzione alle persone più anziane non avvezze ad utilizzare gli strumenti digitali".

L’obiettivo di questa novità è anche quello di "migliorare il rapporto con gli stessi del cittadino, che può prenotare da casa data e orari dell’appuntamento ha maniera di evitare lunghe attese e intere mattinate perse in coda – spiega ancora Emilio Famiglini -. Prenotare con precisione significa sapere che in linea di massima nell’arco circa di un quarto d’ora potrà essere svolta l’incombenza. Noi ci impegniamo a rispettare gli orari di prenotazione e fino ad oggi riusciamo a rispettarli. Dal sito del Comune si può scegliere prima il servizio di cui si ha bisogno e consultare la documentazione da portare allo sportello oltre a prenotare il giorno e l’orario dell’appuntamento. Per la dichiarazione di residenza c’è anche un vademecum con tutte le indicazioni. Per prenotare è necessario inserire i propri dati tra cui il codice fiscale.