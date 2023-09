Analgesia ostetrica, incontro scientifico con esperti

Analgesia ostetrica: sabato un incontro scientifico con ospiti prestigiosi alla sala eventi Unicorn di Ancona. Responsabile scientifico il dottor Tonino Bernacconi, direttore medico di Anestesia terapia intensiva analgesia dell’ospedale Carlo Urbani di Jesi. Si parlerà di gravidanza fisiologica e a rischio: gestione multidisciplinare ed integrazione del territorio con l’ospedale nella regione Marche. Il programma prevede tre session di lavoro: alle 8,30 si inizierà parlando delle procedure condivise nel percorso nascita fisiologica e a rischio con un report che riguarda la regione Marche e poi di consenso in travaglio il parto. E ancora di profili di rischio in partoanalgesia e dei suoi effetti. Si parlerà della richiesta materna di analgesia in travaglio e dei riflessi sulla dinamica del parto anche dell’incidenza di taglio cesareo.

E poi del ruolo dell’ostetrica e del ginecologo territoriale ed ospedaliero. Tra i numerosi interventi anche da fuori regione quello del dottor Gianluca Grechi, primario del reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale Carlo Urbani di Jesi e molti altri medici della regione. Verrà illustrata, tra gli altri argomenti, anche l’esperienza del centro regionale di simulazione di Loreto.