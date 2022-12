Analisi, più accessi in ospedale

"Nel mese di dicembre le prenotazioni per accedere al servizio del Laboratorio Analisi dell’ospedale di Senigallia sono aumentate da 50 a 65 posti e sappiamo che dal primo gennaio ci sarà un ulteriore incremento che darà la possibilità di raggiungere il numero di 80 prelievi, più le urgenze e le categorie protette". Ad affermarlo è il Comitato in difesa dell’ospedale senigalliese. "Essendo ormai a conoscenza dei numeri e interessandoci da tempo del Laboratorio parliamo di circa 100 accessi giornalieri – aggiunge il comitato –. Questa importante decisione ci vede d’accordo anche se non ci soddisfa interamente perchè non riavvicinano completamente i pazienti al servizio del Laboratorio per le criticità che purtroppo rimangono. Le prime sono di natura logistica in quanto per fare la prenotazione occorre recarsi fisicamente presso i Totem posti nelle Farmacie Comunali, al Poliambulatorio, al Cup dell’Ospedale o presso il Laboratorio stesso".