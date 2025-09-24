"Anastasia-Il Musical, evento che lascia il segno"

E’ stato definito ‘il miglior musical dell’anno’. Un giudizio condiviso da critica e pubblico. Non era scontato, perché ‘Anastasia, il Musical’, in scena dal 18 al 21 dicembre al Teatro delle Muse di Ancona, è tratto da uno dei film d’animazione più amati degli ultimi trent’anni. Portarlo a teatro era una sfida. E la sfida è stata vinta, anche perché le forze messe in campo sono degne di un kolossal. Servono tre giorni per montare uno spettacolo animato da sedici performer che cantano, ballano e recitano. La musica è dal vivo. In tutto 42 persone lavorano per regalare al pubblico un’esperienza emozionante. Tanti i sold out registrati nella scorsa stagione. Facile prevedere un successo altrettanto grande per questa seconda tournée, che ad Ancona propone cinque recite (sabato 20 si va in scena alle ore 16 e alle 20.30), in esclusiva regionale, ma anche per gran parte del centro Italia (Abruzzo, Molise e Umbria).

L’evento ieri è stato presentato da Giuseppe Dipasquale, direttore di Marche Teatro, e, in videocollegamento, dal produttore di Broadway Italia Massimo Fregnani, dal promoter del tour nazionale Imarts Francesco Cattini e dalla protagonista Sofia Caselli, chiamata a interpretare Anya, una ragazza che "potrebbe essere" la Granduchessa Anastasia, l’unica sopravvissuta alla tragica fine della famiglia Romanov. Tutto, dalle scenografie alla colonna sonora composta da Stephen Flaherty e Lynn Ahrens, contribuisce a creare un’atmosfera d’altri tempi, tra passioni, misteri, intrighi politici e colpi di scena.

"Siamo entusiasti di poter ospitare Anastasia – Il Musical - dice Giuseppe Dipasquale -, uno spettacolo che rappresenta un ponte ideale tra la grande tradizione del musical internazionale e la vivacità culturale di Ancona. È un titolo capace di emozionare pubblici di tutte le età e conferma l’impegno di Marche Teatro nel proporre eventi che lasciano un segno". In un messaggio video il regista Federico Bellone confessa la "responsabilità" avvertita nello scegliere gli attori giusti. "I tre protagonisti hanno qualcosa in più. La determinazione, il sapersi mettere in discussione, l’impegno continuo a studiare, a provare".

Il regista spiega che nello spettacolo ci sono tantissimi cambi di costume ("a volte ci sono solo 40 secondi per effettuarli"). Francesco Cattini fa sapere che i costumi sono 350. Poi sottolinea la qualità del musical, la cura dei particolari, il valore del cast. "C’è un coinvolgimento immersivo del pubblico, che alla fine esce entusiasta dal teatro". Quanto alla protagonista, Sofia Caselli non nasconde il fatto che per lei "è un sogno poter fare questo ruolo. Sono della generazione del cartoon, e presto mi sono appassionata del musical. Per me è un onore ogni volta che salgo sul palco, Ma avverto anche la responsabilità, perché siamo tutti sottoposti al giudizio del pubblico. Cosa ho in comune con Anya? La testardaggine, la determinazione".

Raimondo Montesi