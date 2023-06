Anatomia della sconfitta "Stare alla finestra a giudicare non serve Meglio sporcarsi le mani"

di Pierfrancesco Curzi

Da candidato alle Primarie di centrosinistra (sconfitto per una manciata di voti da Ida Simonella) a unico consigliere della sua civica ‘Ancona diamoci del noi’. Carlo Pesaresi si è tuffato nella nuova avventura con entusiasmo. Nell’intervista l’avvocato anconetano mette un punto, risponde indirettamente all’intervento di Andrea Nobili che sulle colonne del nostro giornale ha analizzato la debacle del centrosinistra alle ultime elezioni e guarda al futuro della legislatura dando dei consigli all’opposizione.

Pesaresi, non le piace analizzare la sconfitta?

"Se vogliamo aprire una discussione a sinistra facciamolo pure certo, è sempre utile, ma credo che la priorità sia impegnarci sui prossimi cinque anni e soprattutto credo che si debba avere lo sguardo lungo, l’analisi si fa con la storia e non con i tempi della cronaca".

Come si fa secondo lei a recuperare il terreno perso e riprendersi la città?

"Sporcandosi le mani, tornando dove abbiamo perso, nei quartieri, nelle frazioni, parlando con la gente e cercando di convincerli che abbiamo imparato la lezione. Stare alla finestra e aspettare che il governo di destra sbagli per attaccare è velleitario. Servirà anche questo, ci mancherebbe, non ne faremo passare nessuna alla giunta Silvetti, smarcandoci però dal vecchio modo di fare opposizione, urlata e priva di contenuti".

Si chiama opposizione responsabile, ma sarete in grado di farla?

"Saremo pronti, ne sono certo. Opposizione sui contenuti, sui temi, senza dire soltanto ‘no’ a tutto. Eserciteremo un’opera di controllo, di proposta e di garanzia, ma soprattutto dovremo studiare tanto e prepararci. Agli anconetani lo voglio dire, non spariremo per cinque anni, ma c’è una cosa che dovremo assolutamente portare avanti...".

Cosa?

"Fare opposizione non soltanto dentro il consiglio, ma in città, sempre. Il movimento alla base della mia civica è vivo e il 5 luglio faremo una prima uscita pubblica per analizzare lo stato delle cose".

Il Carlino ieri ha pubblicato un’analisi politica sul voto fatta da Andrea Nobili, cosa ne pensa?

"L’ho letta. La discussione a sinistra va bene, io però guardo avanti. Ripeto, stare alla finestra a giudicare non mi piace, io preferisco sporcarmi le mani".

Il Pd anconetano sta analizzando la sconfitta e presto deciderà le sue sorti, cosa si auspica possa uscire da quel confronto?

"È ovvio che il risultato deludente delle amministrative inciderà sugli organismi. Il cambiamento è già in atto. Il Partito Democratico è fondamentale, non va demolito o demonizzato e come dice il nome stesso è un ‘partito’ con le sue regole, i tempi, i formalismi. Credo serva rispetto". Lei comunque non si è iscritto e non lo farà, immagino?

"No, io resto con la mia anima civica".

Com’è stato il ‘primo giorno di scuola’ in consiglio?

"Grande emozione, ho apprezzato gli aspetti formali, la vecchia aula, il pubblico. Ho sentito addosso il peso di essere nella più importante istituzione politica della città".

Maggioranza e opposizione, per ora, d’amore e d’accordo: tutto normale?

"Direi di sì, abbiamo eletto due figure di garanzia all’unanimità. Sono contento per Francesco (Rubini, ndr) e che i gruppi di opposizione abbiano colto la mia proposta di indicare lui come vicepresidente".

Ora però si fa sul serio no?

"Esatto e mi lasci dire che la campagna elettorale è finita".