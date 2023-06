Anatomia di una sconfitta politica "Tra aggressività e clima divisivo Ora serve un atto eroico: ritiratevi"

di Andrea

Esiste un valore nella sconfitta, come diceva Pasolini, se questa consente di ricostruire un’identità e una comunanza di destino. Si può fallire e ricominciare, senza perdere la dignità. Per questo, occorre interrogarsi sulle cause di una débâcle, quella del centrosinistra ad Ancona, clamorosa per quanto evitabile. E’ un po’semplicistico dire che si è perso perché soffia un vento di destra, anche se in parte è vero. Domandiamoci, però, perché questo vento sia forte tra i palazzi delle periferie dove spesso vivono persone in difficoltà. Territori umani in cui si ritiene che per il Partito Democratico la tutela dei diritti sociali conti meno di quella di altri diritti, più individuali e fluidi. Esistono, poi, diritti impegnativi, come quello alla sicurezza o alla salvaguardia di un’appartenenza culturale, che chiedono un approccio differente, per evitare la strumentalizzazione delle destre. Sul tema dell’immigrazione, ad esempio, si deve fare i conti con una complessità che gli addetti ai lavori conoscono bene: dalle difficoltà dei percorsi di integrazione (si pensi al crescente rischio di devianza tra i giovani di origine straniera) alla sostenibilità del sistema di welfare.

Però, queste argomentazioni sono insufficienti per comprendere quanto accaduto nella nostra città. Una città che negli ultimi anni ha visto la politica coincidere con la pratica amministrativa, alimentando la sensazione che stesse prevalendo quella che Galimberti definisce techne, senza connessioni “sentimentali” con la comunità. La scelta (o meglio l’investitura) della candidata sindaca, figura autorevole su un piano tecnico, è nata in questo contesto, scontando la percezione diffusa di una non appartenenza alla vita reale della città.

Ad Ancona il centrosinistra ha trasmesso una strana sensazione di mutazione genetica: si pensi al tema dell’ambiente, con la preoccupazione di intercettare le esigenze dei diportisti più che la sensibilità di coloro che si impegnano per la protezione del mare. Tanto da creare l’illusione che il centrodestra risultasse maggiormente attento alle questioni ambientali: dalla riapertura della stazione marittima alle strategie per l’area portuale. Ciò ha segnato una distanza con realtà politiche e sociali, con cui, altrove, esiste un dialogo: persino nell’imminenza del ballottaggio è prevalso un atteggiamento di chiusura.

Eppure, l’esito delle primarie qualche indicazione, in tema di richiesta di cambiamento, l’aveva fornita. Si è imposta, viceversa, un’autoreferenzialità che ha preferito la cooptazione a un fecondo confronto tra idee, con l’arrocco in un noioso e modesto programma elettorale. E poi c’è stato il desiderio di una città di riscoprirsi più gentile e cordiale. Perché chi ha gestito il potere amministrativo negli ultimi anni lo ha fatto, sovente, con un surplus di aggressività e “divisività”: un’insofferenza al confronto, figlia, forse, di una sopravvalutazione narcisistica dei propri meriti. E’ probabile che molti abbiano trovato curiosa l’invocazione elettorale alla difesa delle sorti democratiche da parte di chi usava modi assai spicci (dallo sgombero della Casa de ‘Nialtri al rifiuto di un referendum sull’Area marina protetta).

Un altro fenomeno ha, poi inquinato, il dibattito politico. Una narrazione ingiusta da parte di un establishment (non esattamente alle prime armi), che, per cavalcare l’idea del rinnovamento, ha demonizzato coloro che l’avevano preceduto nel governo della città. Un racconto pubblico nel quale il dito (e non solo) è stato puntato contro coloro che avevano avuto, in precedenza, anche per breve tempo, ruoli politici e amministrativi.

Un grande intellettuale tedesco, Enzensberger, parlando di contingenze storiche e politiche, riconosceva una dimensione eroica nell’atto della ritirata, apprezzando coloro che, assumendosi le proprie responsabilità, consentono la liberazione di energie capaci di interpretare in modo autentico la necessità di cambiamento. Sarebbe bello se, nel nostro piccolo, potessimo trovare tracce di eroismo nell’attuale classe dirigente del centrosinistra di Ancona. Ciò potrebbe aiutare una comunità a rialzare la testa, con fatica, ma anche con speranza.

* Avvocato, ex iscritto al Pd