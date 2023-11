Anche ad Ancona la caserma si colora di arancione: "Coraggio, denunciate"

Carabinieri uniti contro la violenza sulle donne: le caserme si colorano di arancione. Anche la sede Cortecci, palazzo che ospita il comando provinciale, in via della Montagnola, si è colorata di arancio. Una campagna nazionale dal titolo "Non rimanere in silenzio" che passa anche da Ancona e che vede la sinergia degli studenti delle scuole che hanno partecipato al progetto di legalità e contro ogni forma di violenza. L’azione dell’Arma è volta a contrastare il numero dei cosiddetti reati spia, spronando le vittime a muovere, con fiducia, il primo passo verso la libertà: sporgere denuncia. La campagna è articolata su diverse iniziative accomunate dal dire no a qualsiasi forma di comportamento violento o discriminante - sia fisico che psicologico, nella vita privata come in quella professionale - contro le donne. Le tante iniziative mirano ad aiutare e sostenere tutte le donne che subiscono maltrattamenti o vessazioni di qualsiasi tipo. Violenze o privazioni della propria dignità sono tali anche all’interno delle mura domestiche, quando l’autore è una persona cara. L’Arma e la polizia hanno collaborato al sistema ´Scudo´, banca dati completa su eventi pregressi e soggetti coinvolti per consentire decisioni tempestive. Nel 2022, 1722 le persone per reati connessi ad atti persecutori, nei primi dieci mesi 1507. Per maltrattamenti in famiglia, lo scorso anno 3339, mentre da gennaio a ottobre gli arresti sono stati 2897.