Anche Castel di Lama abbraccia l’ex premier: "Avanti con Bochicchio"

Anche Castel di Lama ha abbracciato l’ex premier Giuseppe Conte. Erano circa 500 le persone, che nonostante il sole, hanno stazionato davanti al bar Kasì, di piazza della Libertà, per ore in attesa dell’intervento del presidente del Movimento cinque Stelle. Un trionfo il suo arrivo, segnato dalla soddisfazione del sindaco uscente di Castel di Lama, Mauro Bochicchio, che ha così commentato: "Avere qua il presidente Conte è un grandissimo onore e non è assolutamente banale. E’ venuto per dimostrare la sua vicinanza, ho illustrato il progetto del Pnrr. Spero abbia un bel ricordo di Castel di Lama. La sua presenza è un segnale tangibile di vicinanza al nostro territorio". Il deputato Giorgio Fede ha aggiunto: "Un supporto doveroso, che dimostra l’attenzione per il sindaco uscente Mauro Bochicchio, che ha lavorato bene, ha ottenuto 18 milioni di euro per i fondi del Pnrr e altri fondi, un lavoro tutt’atro che scontato". Conte arriva in piazza della Libertà, accolto dall’entusiasmo del popolo del Movimento cinque stelle, si concede le foto con i candidati e come nel suo stile niente palchi e comizi, arriva tra la gente, che lo saluta con un caloroso appaluso, che trasforma l’appuntamento in una festa. "Ha governato bene Bochicchio?". E’ l’interrogativo in un dialogo che si fa quasi familiare, ma che non tradisce l’abilità di un politico che ha stile e competenza. "Sì". E’ stato l’urlo della gente, che ha concesso un caloroso applauso anche per il primo cittadino Bochicchio. Selfie e cori in sostegno a lui e al Movimento. Tutti intorno a quello che in molti ancora riconoscono come il presidente. L’argomento preferito il Pnrr: "Quei soldi ci servono – ha detto l’ex premier – affinché l’Italia non sia più il fanalino di coda dell’Europa. Noi abbiamo coraggio e determinazione, non ci spaventiamo di nulla, neanche di gesti di intimidazione. Dietro il nostro impegno c’è tanto sudore, competenza e la fatica di fare il bene vostro. Lo dico guardandovi negli occhi". Maria Grazia Lappa