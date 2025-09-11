Anche gli scout scendono in piazza per la pace

Pace, comprensione e fratellanza. Con queste prerogative il movimento Scout ‘Differenza’, composto da decine di giovani, si appresta a vivere una giornata di solidarietà con quanto sta accadendo nella Striscia di Gaza. La manifestazione è in calendario sabato prossimo, 13 settembre, con punto di ritrovo alle 17 in piazza don Minzoni. Il Comitato ‘Differenza’ / Movimento Scout (Branca RS), questa la dizione esatta del gruppo organizzatore, è composto da una quarantina di ragazzi che in queste settimane ha lavorato a fondo per preparare questo evento pacifico. Al momento sono almeno 400 i giovani che hanno dato la loro adesione alla manifestazione di sabato. Il messaggio degli organizzatori è molto chiaro: "Noi, Rover e Scolte (RS) del movimento scout della regione Marche, crediamo in un mondo di pace, comprensione e fratellanza. Vogliamo costruire ponti con il dialogo e la cooperazione internazionale – dicono i giovani scout – diciamo ‘no alle armi’ e su Gaza chiediamo un cessate il fuoco immediato, a Gaza e in ogni paese dove la guerra uccide milioni di civili. Difendiamo la vita e la dignità di ogni persona e per questi motivi abbiamo deciso di indire questa manifestazione assolutamente pacifica e a-partitica". Attraverso il motto ‘È l’ora di agire’, il gruppo di giovani scout si ritroverà nel cuore del quartiere Adriatico per poi iniziare la manifestazione che dovrebbe prevedere anche un corteo. Sono stati invitati clan (Agesci) e compagnie (Cngei) da tutte le Marche e ci sono adesioni da Pesaro a San Benedetto.