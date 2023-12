Anche il messaggio del Papa per i baby pazienti

Una carezza per Natale al Salesi: 60 zainetti per i bimbi ricoverati. È questa l’ultima iniziativa presentata ieri al Salesi. All’ospedale pediatrico di Ancona è arrivato persino il messaggio di Papa Francesco: "Un’iniziativa promossa dall’associazione italiana dei farmacisti ospedalieri e da quella dei Cavalieri di Gran Croce, per rappresentare vicinanza umana, una carezza, una tenerezza per i bimbi che dovranno passare con i loro familiari le vacanze natalizie in ospedale", ha detto Claudio Martini, direttore sanitario azienda ospedaliera universitaria delle Marche. "I bambini vanno curati sia dal punto di vista clinico sia umano". D’altronde, è propri questo lo scopo della distribuzione dei sacchetti, al cui interno ci sono merendine, quaderni, colori e succhi. Importante la collaborazione con l’Aopi, associazione ospedali pediatrici italiani e la Sifo, società italiana di farmacia. Secondo Salvatore Cazzato, direttore dell’unità operativa di pediatria "questo è un sostegno per le famiglie e per i bambini, soprattutto in questo momento che stiamo vivendo a livello nazionale e internazionale".