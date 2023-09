Anche il Piano fa sentire la sua voce: "Notte Bianca, ci hanno dimenticato"

"La Notte Bianca l’abbiamo rilanciata noi nel 2014 proprio qui al Piano. Nessuno, tuttavia, ci ha contattato per coinvolgerci nell’edizione del prossimo 7 ottobre". Francesco Javarone da anni guida l’associazione dei commercianti del Piano e in passato è stato in prima linea per il rilancio e la valorizzazione del quartiere attraverso una serie di importanti iniziative di richiamo. Eventi organizzati assieme alla vecchia amministrazione comunale, tra cui alcune edizioni passate proprio della Notte Bianca che si estendeva dal centro fino alla periferia. Un termine a cui Javarone ne preferisce un altro: "Il Piano è il cuore commerciale pulsante di tutta la città, qui ogni giorno transitano e operano migliaia di persone – aggiunge il noto gioielliere anconetano, titolare dello storico negozio di via Colombo, a due passi da piazza Ugo Bassi e piazza d’Armi – il centro urbano funge da vetrina, ma la città vera è qui. Le 112 etnie presenti nel quartiere del Piano San Lazzaro sono una ricchezza, se lo mettano in testa tutti, la popolazione anconetana che si mescola è qui e qui c’è il vero movimento. Ripeto, tutto è partito al Piano, ma stavolta dall’amministrazione non è arrivato alcun segnale. Nessuno ci ha chiamato, nessuno ci ha coinvolto. Tutte le risorse sono state convogliate in centro fino a ora mi pare. La sera della Notte Bianca il centro si riempirà e noi staremo a guardare".

Più che un attacco quella di Javarone è una semplice e pacata constatazione. Da quando la nuova giunta si è insediata i rapporti con l’associazione sono stati praticamente quasi nulli, ma le cose dovrebbero cambiare a fine mese: "È stato fissato un incontro con l’amministrazione comunale per il 27 settembre – comunica Javarone – L’associazione incontrerà alcuni assessori, di sicuro Berardinelli, Eliantonio e Tombolini ma non si parlerà della Notte Bianca. Quella ormai è andata. Al centro della discussione la situazione del quartiere, le problematiche principali e magari pure i prossimi eventi da realizzare anche da queste parti. Potrebbe essere uno dei miei ultimi vertici con il Comune. Dopo 14 anni alla guida dei commercianti del Piano è tempo che al mio posto si inseriscano gli esponenti più giovani per un rinnovamento generazionale".

