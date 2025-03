Anche il prossimo anno l’obbligo di due under

Nella nostra regione l’obbligo di due under da schierare nei tornei di Eccellenza e Promozione rimarrà anche per la prossima stagione. Di ieri il comunicato ufficiale della Lnd Marche, numero 190, che chiarisce l’impiego dei Fuori Quota per la stagione 2025/2026. "Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Marche, in linea di continuità con quanto stabilito per la stagione sportiva 2024/2025, ha deciso che nelle gare di campionato della stagione sportiva 2025/2026 dovranno obbligatoriamente essere utilizzati i seguenti calciatori cosiddetti "fuori quota". In Eccellenza un nato dal 1.1.2006 e uno dal 1.1.2007 e stessa cosa per il campionato di Promozione". Il tutto in seguito al comunicato della Lega Nazionale Dilettanti dei giorni scorsi che toglieva l’obbligo di schierare under in campo per i campionati di Eccellenza e Promozione.

Intanto in Eccellenza domani si giocherà la 24esima giornata, con i fari puntati a Montecchio dove, sul campo della capolista K Sport Montecchio Gallo, reduce domenica dal discusso pareggio di Osimo, salirà la Sangiustese. Cliente ostico per il Fabriano Cerreto chiamato alla trasferta di Macerata. Fuori casa anche l’Osimana a Monte Urano e i Portuali a Chiesanuova.