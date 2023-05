Anche il ventenne arrestato per rapina agiva a danno di minorenni in questa zona

La piazzetta davanti alle scuole Faiani è nel mirino ormai da tempo. Lo sanno bene le forze dell’ordine che in occasione anche dei comitati ordine pubblico in prefettura hanno puntato il dito su una situazione che se presa sottogamba potrebbe portare a conseguenze spiacevoli. Non ci sono solo risse, schiamazzi, liti furibonde e spaccio di droga. La zona è stata anche teatro di fatti di criminalità come hanno dimostrato le recenti indagini della squadra mobile che hanno portato all’emissione di una misura cautelare agli arresti domiciliari per un ragazzo di origini nordafricane di venti anni ospitato in una comunità cittadina. Il giovene è accusato di aver rapinato dei minorenni in più di un’occasione . Nel provvedimento del Gip gli vengono contestati due colpi (altri due sono in fase di valutazione da parte della Procura minorile). Proprio una delle due rapine è stata commessa nelle adiacenze delle scuole Faiani. Non è una coincidenza: proprio in quel punto il ragazzo era stato visto incontrare alcuni suoi sodali. E proprio a ridosso della scuola e nelle ascalette che portano al campetto si sonbo verificati atti di microcriminalità.