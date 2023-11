Anche le associazioni sono ottimiste: "L’importante è portare gente da fuori"

"Speriamo in un Capodanno coi fiocchi in grado di richiamare tante persone anche da fuori Comune e fuori provincia". Ci crede Massimiliano Polacco, direttore di Confcommercio Marche Centrali, che dopo la notizia data in anteprima dal Carlino sulla location prescelta per il 2023, auspica ora un nuovo ruolo da protagonista per il capoluogo. "Una volta il commercio ad Ancona si basava sui flussi dall’entroterra – spiega Polacco – ormai da molto tempo non è più così e la speranza è che eventi come Capodanno, Festa del Mare e Notte Bianca facciano riacquisire ad Ancona quel ruolo di centralità degno del capoluogo regionale". "Sono molto contento che l’amministrazione comunale sia già al lavoro per questo grande evento – prosegue – c’è la volontà di fare qualcosa di memorabile anche perché come sappiamo se l’evento funziona poi si mette in moto tutto l’indotto facendo muovere l’economia del territorio". Ecco perché anche gli esercenti, ristoratori e baristi in primis ci credono molto e sono disposti a fare un passo avanti rispetto agli anni scorsi con aperture straordinarie.

Speranzoso anche Marco Pierpaoli segretario di Confartigianato Imprese Ancona–Pesaro Urbino, che auspica grande partecipazione. "La Giunta si è insediata a giugno, i tempi per programmare gli eventi del 2023 erano per forza di cose limitati – sottolinea – ma siamo pronti a metterci intorno a un tavolo a fine gennaio-febbraio per ragionare sul 2024. Mi sembra che al momento le cose stiano funzionando, è importante programmare e pianificare per tempo così da coinvolgere il maggior numero possibile di operatori. Ricordiamoci che molti di loro ad esempio per stare aperti a Capodanno rinunciano a stare con i propri cari, è normale che facciano una valutazione anche economica sull’opportunità di lavorare quel giorno oppure no. Diciamo che negli anni scorsi non era considerato molto conveniente restare aperti la sera del 31 dicembre, speriamo che quest’anno le cose cambino e il centro città sia più vivo e affollato".

Ilaria Traditi