Anche le feste patronali tolgono sosta in centro. Oggi le benemerenze

Le feste patronali di San Giuseppe da Copertino a Osimo entrano nel clou oggi per culminare giovedì, festa del Santo, tra celebrazioni e qualche disagio. Domenica il centro è stato invaso dai podisti della 42esima edizione del Trofeo 5 Torri organizzato dall’Atletica Bracaccini Osimo e sono scattate anche le polemiche per la carenza dei parcheggi. "Di nuovo senza parcheggi in piazza Gramsci e non solo, addirittura per 14 giorni. Poveri residenti che non sanno, di nuovo, come raggiungere le proprie case", dicono in tanti, già provati dalla presenza di numerosi cantieri in centro. Un problema che si ripete ogni anno assieme ai rallentamenti dell’impianto di risalita per raggiungere le piazze centrali dal maxiparcheggio di via Colombo. Stasera dalle 21 il teatro La Nuova Fenice sarà tutto per la tradizionale cerimonia di consegna degli attestati con cui Osimo rende omaggio ai suoi "figli migliori".

Tre le civiche benemerenze assegnate quest’anno: Fabio Luna, punto di riferimento per lo sport marchigiano, presidente provinciale e regionale del Coni e stimato responsabile del Suap comunale, Daiana Dionisi, flautista di fama internazionale e direttrice della civica scuola di musica, per la sua carriera artistica e la dedizione all’educazione musicale, e alla cooperativa Frolla, esempio virtuoso di inclusione sociale che ha creato opportunità di crescita per giovani con disabilità attraverso la produzione di biscotti e il Frolla Market. Saranno anche consegnati 8 attestati alla memoria di concittadini scomparsi durante il 2025, 4 encomi civici alle forze dell’ordine e altri 5 per meriti sportivi. Tre i premi "Una vita per il lavoro", 4 le menzioni speciali e un riconoscimento "Osimani nel mondo", e 15 ricorrenze ed anniversari. Da oggi per tre giorni al via lo street food a piazza Nuova mentre la fiera tradizionale è in programma per tutto il centro storico domani e giovedì stesso. Domani sera concerto in piazza degli Zio Pecos e dopodomani dalle 21.30 quello di Giuliano Palma mentre lo spettacolo della pattuglia acrobatica Yakitalia è in calendario sempre giovedì ma alle 17.30. Fino al 25 al ridotto del teatro è visitabile la mostra fotografica dedicata al ciclo dei rifiuti e su come i Paesi più sviluppati siano chiamati a migliorare il ciclo di gestione a cura del circolo fotografico Avis "Mario Giacomelli". Nell’atrio del palazzo comunale il Collettivo di pittori osimani. Assieme all’assessora allo Sport Paola Andreoni, la sindaca ha anche partecipato alla premiazione della "Festa dell’Amicizia inclusiva" organizzata per il terzo anno dalla bocciofila di Casenuove, una delle realtà più storiche e dinamiche che vanta la città.

Silvia Santini