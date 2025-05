"Anche le Muse nella Rete lirica"

Saranno due fra i titoli più amati dai melomani di tutto il mondo ad animare la prossima stagione della Fondazione Rete Lirica delle Marche: "Il barbiere di Siviglia" di Gioachino Rossini e "Carmen" di Georges Bizet. Il primo andrà in scena il 15 novembre al Teatro Ventidio Basso di Ascoli Piceno, il 23 al Teatro dell’Aquila di Fermo e il 29 al Teatro della Fortuna di Fano. Il secondo debutterà il 14 marzo al Teatro dell’Aquila di Fermo, e sarà replicato il 21 al ‘Ventidio Basso’ di Ascoli e il 28 al Teatro della Fortuna di Fano. L’arrivo del capolavoro rossiniano nei tre teatri è possibile grazie a un significativo impegno di coproduzione con la Fondazione Teatro delle Muse di Ancona. La direttrice Caterina Pierangeli sottolinea la novità dichiarando che "l’ingresso del Teatro delle Muse di Ancona come coproduttore fisso per il prossimo triennio rafforza la vocazione regionale della Fondazione e ci consente di costruire un sistema lirico sempre più coeso", per poi rivolgere un ringraziamento al Maestro Vincenzo De Vivo, direttore artistico della stagione lirica delle Muse. Pierangeli anticipa poi che i due titoli "aprono un percorso triennale che continuerà con ‘Don Giovanni’ di Mozart , ‘Rigoletto’ di Verdi e ‘Norma’ di Bellini".

L’allestimento del ‘Barbiere’ proviene da una prestigiosa fondazione lirica come il Maggio Musicale Fiorentino ed è firmato da Damiano Michieletto, quello che oggi si può ritenere il più famoso regista d’opera italiano, autore anche dell’impianto scenico di uno spettacolo che mantiene intatta tutta la sua freschezza, originalità e modernità, anche grazie ai costumi di Carla Teti e alle luci di Alessandro Carletti. La partitura sarà affidata alla FORM – Orchestra Filarmonica Marchigiana, mentre il Coro è quello del Teatro Ventidio Basso di Ascoli Piceno. La nuova produzione di ‘Carmen’ sarà diretta dal regista Filippo Tonon, che firma anche scene e costumi (questi ultimi con Carla Galleri), mentre le luci sono di Fiammetta Baldiserri. E’ una coproduzione con il Teatro Comunale ‘Del Monaco’ di Treviso, il ‘Verdi’ di Padova, il Teatro Sociale di Rovigo e il Teatro di Pisa. In buca l’Orchestra Sinfonica Rossini, mentre il Coro è quello del fanese Teatro della Fortuna. Francesco Ciabattoni, presidente della Fondazione Rete Lirica delle Marche, ricorda gli ottimi risultati raggiunti di recente, con "oltre 6.000 presenze a stagione per le opere, cui si aggiungono le migliaia di bambini e ragazzi coinvolti nei progetti educational, sempre più numerosi". In crescita anche gli abbonamenti, saliti da 347 a 378 fra 2023 e 2024. Annunciata anche la nascita della Rete Lirica Academy, progetto formativo rivolto a giovani cantanti e professionisti destinati a far parte delle nuove produzioni. Iniziativa lodata dall’assessore alla cultura della Regione Chiara Biondi, la quale definisce la Rete "un’eccellenza dello spettacolo il cui grande lavoro contribuisce a consolidare il ruolo delle Marche come punto di riferimento per l’opera".

Raimondo Montesi