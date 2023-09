Anche l’orto botanico alla notte dei ricercatori

Ancona città universitaria; il Comune supporta la ‘Notte dei Ricercatori’ con due eventi all’Orto Botanico. Prosegue il percorso di stretta collaborazione tra comune e Università Politecnica delle Marche per dare vita al progetto di ‘Ancona città universitaria’. Su proposta dell’assessore con delega all’università, Marco Battino, l’esecutivo di Palazzo del Popolo ha concesso ieri il patrocinio e contributo all’Università Politecnica delle Marche per il progetto Sottobosco Festival che si svolgerà il 24 settembre e il 1 ottobre all’Orto Botanico della Selva di Gallignano. L’iniziativa si colloca all’interno di Sharper, la notte europea dei ricercatori: "Consapevoli che la ricerca rappresenti un grande valore per la nostra comunità – afferma il Rettore della Politecnica, Gian Luca Gregori _ anche quest’anno abbiamo organizzato una serie di appuntamenti per "Sharper la notte Europea delle ricercatrici e dei ricercatori" con nuovo entusiasmo. Grazie alla collaborazione con il Comune di Ancona nasce l’evento di domenica all’Orto Botanico, un luogo dove si svolgono attività didattiche, di ricerca scientifica e culturali per promuovere la salvaguardia dell’ambiente e delle biodiversità". L’Orto Botanico dell’UnivPm è centro di ricerca per la conservazione della biodiversità floristica e centro di didattica e di divulgazione della cultura ambientale: "La presenza del Comune a Sharper – spiega l’assessore Battino - è un segnale di novità e di effettiva integrazione, alla quale teniamo moltissimo, per esprimere agli studenti, a tutto il mondo accademico e anche alla città, l’idea del nostro affiancamento concreto e fattivo in tutti i progetti strategici e significativi dell’università. Gli eventi di Sharper sono rivolti alla cittadinanza e quindi favoriscono l’integrazione di quest’ultima con il mondo universitario".