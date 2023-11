"Anche noi stiamo cercando la verità"

Entrava e usciva dalla camera mortuaria, su e giù, in attesa che la bara della sorella fosse pronta per porgerle l’ultimo saluto. La madre da consolare, il padre da abbracciare, poi gli amici che sono andati a fargli conforto. Si faceva forza ieri Sherif, il fratello della 15enne bengalese strappata alla vita troppo presto. Con un dolore che niente e nessuno potranno mai placargli ieri ha cercato di dirigere tutto il rito funebre per la commemorazione alla sorella. Una felpa verde, il viso stanco. Non ha voluto estranei dentro la saletta. Lui Mithila se la ricorda come una sorella libera e felice. "Non sappiamo nemmeno noi cosa è successo - ha detto a cerimonia finita - e cerchiamo la verità. Troppe cose che leggiamo questi giorni ci stanno ferendo. Nella nostra comunità c’è anche gente cattiva, che ha detto cose brutte di mio padre, non sono belle persone quelle, per loro ho solo parole brutte da dire. La procura indaga sì ma poi bisogna vedere se è vero quello che dicono. Se non è vero poi cosa succede? Per noi ora è il momento del dolore che non auguriamo a nessuno di provare nemmeno al nostro peggiore nemico. Mia madre è annientata, non sta vivendo più per quello che è successo. Solo quando ti accade si può capire cosa si prova". A Torrette ieri, al fianco dei familiari, c’era anche l’avvocato che tutela il padre indagato. "Non c’erano particolari tensioni in casa - ha precisato il legale, Iacopo Casini Ropa - la loro è una famiglia allargata, più nuclei vivevano insieme e non c’era una situazione particolare. Nemmeno loro si capacitano di quanto successo alla ragazzina, una ragazzina che è figlia di tutti oggi, in un momento di grande dolore. Oggi è un giorno dedicato solo a questo". Il padre della 15enne non è stato ancora sentito dal magistrato ma potrebbe farlo nelle prossime ore. Si attende anche l’analisi del cellulare della minore, sequestrato come anche due diari che teneva in casa ma i cui contenuti, in parte già letti, non evidenzierebbero i motivi del gesto estremo compito dalla 15enne.

ma.ver.