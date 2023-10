Anche Orzinuovi si scopre grande . Rimini sconfitta 74-70

ORZINUOVI (Brescia)

Il primo turno infrasettimanale del girone rosso della A2 ha portato all’AgriBertocchi Orzinuovi il successo che, dopo le due sconfitte iniziali, ha trasmesso nuova convinzione alla matricola biancazzurra, capace di superare (74-70) il mai domo Rimini. Una boccata di fiducia preziosa per la formazione di coach Zanchi, che ora guarda all’incontro di domenica a Forlì (il terzo in una settimana) con l’intento di conquistare un bis che sarebbe molto importante. Proprio la vittoria con i riminesi dell’ex Tassinari ha offerto indicazioni che possono diventare molto utili in vista del desiderato blitz in terra romagnola. In effetti la squadra del presidente Zanotti ha lottato senza mai mollare con un avversario insidioso come Rimini, che, dopo essere stato in svantaggio, è passato a condurre, ma ha dovuto fare i conti con la voglia di vincere di Gasparin e compagni. Non c’è però solo l’atteggiamento ad indurre al sorriso Orzinuovi. In effetti l’ultimo arrivato, DeMario Mayfield, guardia-ala piccola trentaduenne statunitense (naturalizzato iracheno), ha confermato di poter essere determinante per le sorti dei bassaioli. Giunto in provincia di Brescia dopo il serio infortunio che ha fermato André Wesson, l’ex Torino ha fatto vedere subito le doti giuste per trascinare i biancazzurri. Luca Marinoni