"Anche presìdi fissi della polizia locale"

"Dal punto di vista della sicurezza c’è da lavorare molto e chi dice che va tutto bene mente, specie al Piano, il quartiere dove vivo e dove c’è la nostra sede. Se da un’indagine condotta da un importante Istituto di ricerche farmacologiche, Ancona risulta tra le prime dieci città d’Italia per il consumo di droga, ciò significa che le organizzazioni criminali sono attive sul territorio; se il Ministero dell’Interno ha deciso di potenziare gli organici della questura dorica riportando l’ufficio in seconda fascia, ciò significa che il problema della sicurezza esiste. Il nostro obiettivo è che i cittadini si sentano sicuri in tutte le zone della città e a qualsiasi ora. Per questo motivo vorremmo che la Polizia locale venisse impiegata anche in servizi di controllo del territorio e di ordine pubblico, aumentando così la collaborazione con le altre forze dell’ordine al fine di incrementare la sicurezza e prevenire episodi criminosi. Vorremmo integrare la presenza di presidi fissi della Polizia locale in diverse aree, soprattutto quelle periferiche, reintrodurre la figura del vigile di quartiere e sviluppare lo strumento del ‘controllo di vicinato’, basato sulla collaborazione costante tra cittadini e forze dell’ordine con specifici protocolli d’intesa con la prefettura, come già positivamente sperimentato in altre zone d’Italia. Da ultimo riteniamo urgente eseguire un censimento degli stabili abbandonati per prevenirne il degrado e l’utilizzo criminoso e in caso di necessità sollecitare i proprietari alla messa in sicurezza degli edifici".