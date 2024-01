Anche Tiong per spingere l’Ancona a Pineto. Il patron in Abruzzo, D’Eramo convocabile

Gianluca Colavitto sembra aver deciso quale sarà l’undici di partenza da schierare domani a Pineto: sia nell’allenamento di giovedì, infatti, sia in quello di ieri, nel ruolo di titolari c’erano gli stessi giocatori, e cioè Perucchini, Barnabà, Cella, Mondonico, Martina, Saco, Prezioso, Basso, Energe, Spagnoli e Moretti. A differenza del giorno precedente al Del Conero, ieri al Paolinelli il tecnico ha provato la squadra schierata sempre con il più "colavittiano" 4-3-3, dunque con la difesa a quattro con Barnabà e Martina terzini, ma il giorno precedente aveva provato anche altre soluzioni e quindi non è escluso che durante la sfida la squadra possa schierarsi in modo diverso. Così come non è escluso, naturalmente, che oggi nell’allenamento di rifinitura, previsto come al solito a porte chiuse, Colavitto possa decidere diversamente, anche in funzione delle condizioni di giocatori importanti per lo scacchiere biancorosso, come sono capitan Gatto e Paolucci che, invece, sembrano destinati a partire dalla panchina perché ancora non al meglio della condizione. Dovrebbe tornare in panchina con possibilità di essere inserito a gara in corso anche Cioffi, che nei giorni scorsi ha ripreso ad allenarsi con la squadra e che è assente dal match prenatalizio di Lucca. Potrebbe trovare spazio lui, a partita in corso, così come Giampaolo, in un undici che giorno dopo giorno, grazie anche ai nuovi innesti e poi a quelli che arriveranno, si sta uniformando al gioco che piace a Colavitto. Nella lista dei 24, curiosamente proprio con la maglia numero 24, è stato già inserito anche Michael D’Eramo, dunque già convocabile per la partita di domani: una buona notizia per il jolly di centrocampo reduce da un lungo periodo di riabilitazione, ma anche per la squadra e per i tanti tifosi che ne hanno sempre apprezzato la grande generosità. La partita di domani a Pineto rappresenta un altro crocevia del campionato dei dorici, non solo perché segue il positivo pari di Gubbio e perché a fare il tifo per l’Ancona sugli spalti del Pavone Mariani ci sarà anche il patron Tony Tiong, ma anche perché la squadra di Colavitto, tornata una settimana fa a raccogliere punti, deve assolutamente dare continuità al proprio campionato, anche in vista del successivo incontro interno che la vedrà impegnata domenica prossima al Del Conero contro il Cesena. Ieri è stata aperta la prevendita per Pineto, lo stadio è stato recentemente ampliato e messo a norma con più posti disponibili per gli ospiti di quanti fossero qualche settimana fa, i biglietti a disposizione degli anconetani sono 500 e, visti i numeri di Gubbio, chissà che anche in Abruzzo l’Ancona non riesca a vedere al suo fianco un numero così elevato di sostenitori come quelli che erano presenti in Umbria la settimana scorsa. La Curva Nord ha invitato nuovamente tutti a partecipare a questa trasferta pubblicando un appello sulla propria pagina Facebook. I biglietti si possono acquistare sul circuito di vendita: www.postoriservato.it, online e nei negozi autorizzati, che ad Ancona è solo il corner sportivo Tabaccheria Mario Barca di via Montebello 11-13, telefono 071201265. La prevendita termina stasera alle 19.

Giuseppe Poli