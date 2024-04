Anche una cena al Loggiato . San Francesco

"Onofrio Del Grillo è ambasciatore delle Marche a Roma, ed ha voluto trascorrere il suo ultimo periodo di vita a Fabriano" così presidente e vicepresidente dell’Associazione Marchese Onofrio Del Grillo Fabriano Fabio Bianchi e Aldo Pesetti nel presentare le iniziative già annunciate nei giorni scorsi a Roma, al Pio Sodalizio dei Piceni, fondato all’inizio del 1600 dal cardinal Pallotta di Caldarola, fin da allora sede dell’associazione dei marchigiani residenti a Roma. Luogo che tra l’altro "fu certamente frequentato anche dallo stesso Onofrio". Tutti hanno brindato con le bollicine del Verdicchio spumantizzato "Gasperino er carbonaro" divenuto ormai apprezzato "biglietto da visita".

Il 26 aprile poi una delegazione di marchesi mantellati si è recata negli Studios romani di via Tiburtina da dove viene trasmessa la trasmissione "Propaganda Live" di LA7, ospiti del conduttore Diego Bianchi che era già stato nel 2020 a Fabriano per realizzare un servizio alla villa del Marchese Del Grillo. Tra le novità assolute di quest’anno la cena al Loggiato San Francesco. Tavole imbandite per un compleanno in grande stile, con il suggestivo affaccio sulla piazza medievale della città, luogo scelto appositamente per festeggiare degnamente i 310 anni di Onofrio ... d’altronde come diceva il Marchese: "Io so io e voi ...". Consigliato abito elegante, graditissima anche partecipazione in costume storico settecentesco. Costo: 50 euro, info e prenotazioni al 3388092047 (Simone) o via mail a: iosoio@mdgf.it