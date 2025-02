Anci, Romano bacchetta il Comune: "Nell’organismo ci sono anche io"

Ieri si è svolto l’insediamento del consiglio nazionale Anci, il capogruppo del Pd Dario Romano bacchetta l’Amministrazione: "Sono tanti temi importanti su cui dibattere, oltre che l’istituzione delle commissioni permanenti, su cui ogni persona eletta potrà fornire il proprio contributo sulle materie di proprio interesse per la città o competenza – spiega Romano -. Interessante vedere come il Comune di Senigallia continui a ignorare la mia elezione nell’organo, essendo questo il secondo comunicato inviato dall’ente che continua a non citare la mia presenza nell’organismo, ma soltanto quella del presidente del consiglio comunale. Per l’amministrazione comunale, che a questo punto fatico a leggere come imparziale sulla comunicazione istituzionale, l’ennesimo scivolone di una lunga serie, che ovviamente ho segnalato ai funzionari preposti". Membro del consiglio Nazionale Anci è anche il presidente del consiglio comunale Massimo Bello eletto nel novembre scorso quando nell’assemblea congressuale a Torino, sono stati rinnovati gli organi direttivi, ma anche per una serie di incontri istituzionali tra Camera e Senato. "Un onore, per me, essere stato eletto nel ‘parlamentino’ nazionale di Anci, pronto anche con responsabilità a rappresentare Senigallia".