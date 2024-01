Ancona a Pineto, Colavitto mischia le carte. Più Prezioso e Basso di Gatto e Paolucci

Gianluca Colavitto prova l’Ancona anti Pineto. Senza Clemente, squalificato – dall’altra parte mancherà per la stessa ragione l’ex Matelica Volpicelli – il mister di Pozzuoli testa diverse soluzioni e moduli da utilizzare all’inizio o a partita in corso. Ieri l’allenamento al Del Conero ha permesso di vedere la squadra al lavoro ma non di capire chi scenderà in campo domenica sera in Abruzzo.

Prima Colavitto ha schierato con i titolari un 4-3-3 con Barnabà, Cella, Mondonico e Martina in difesa, centrocampo con Saco, Prezioso e Basso, attacco con Energe, Spagnoli e Moretti. Poi un 3-5-2 con gli stessi protagonisti, solo disposti in maniera diversa, con Barnabà, Cella e Mondonico in difesa, Moretti arretrato nei cinque di centrocampo insieme a Martina, alzato sulla mediana, in attacco Spagnoli ed Energe.

Gatto e Paolucci sempre con la casacca delle riserve, ma non per questo meno attivi. L’impressione è che al momento il mister veda più in condizione Basso e Prezioso, il primo dei due è stato protagonista di una buona partita a Gubbio e potrebbe andare verso una riconferma contro il Pineto, ma c’è Paolucci che scalpita per ritrovare un posto in squadra, così come capitan Gatto.

Mancano ancora due giorni di allenamento, intanto ieri al Del Conero s’è rivisto finalmente in campo con la squadra, anche se non tra i titolari, anche Cioffi, out dalla partita dello scorso 22 dicembre a Lucca.

Da allora un lieve infortunio muscolare lo ha tenuto lontano dal campo di gioco, a Pineto domenica sera sarà quasi un mese di assenza, rispetto all’ultima presenza, ma ora anche Cioffi sembra pronto per tornare a contribuire alla causa dorica.

Intanto sul fronte mercato l’Ancona aspetta Alex Rolfini: la società sembra aver raggiunto l’intesa con il giocatore e il suo entourage così come con il Vicenza, che però non vuole mollarlo prima della partita di domani, quella in programma a Lumezzane: i veneti, infatti, hanno Ferrari squalificato e vogliono far giocare Rolfini che però dopo aver raggiunto l’intesa con l’Ancona potrebbe essere con la testa già con i nuovi compagni.

Invece pare che dovrà scendere in campo ancora con il Vicenza a Lumezzane prima di fare le valigie per tornare ad Ancona. Al momento, nonostante le diverse proposte giunte sulla scrivania del diesse Micciola, l’Ancona sembra aver puntato tutto sul suo ritorno: Colavitto e il direttore sportivo si sono confrontati diversi giorni fa e sono d’accordo, la società anche e avrebbe voluto vederlo in campo già dalla partita di domenica sera a Pineto, ma per rivedere Alex Rolfini sotto al Guasco la sensazione è che bisognerà attendere fino a lunedì o martedì.

A meno che il Vicenza non si assicuri entro oggi un sostituto di Rolfini pronto a scendere in campo domani a Lumezzane: ipotesi remota. La prevendita per domenica sera a Pineto dovrebbe aprire oggi dopo la riunione del Gos: a disposizione degli anconetani, viste anche le dimensioni degli spalti dello stadio Pavone Mariani, non dovrebbero esserci più di trecento biglietti.

Giuseppe Poli