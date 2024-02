"Ancona aderisce a 'M'illumino di meno 2024': monumenti al buio per il risparmio energetico"

Anche il Comune di Ancona partecipa all’iniziativa “M’illumino di meno 2024’’ Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli stili di vita sostenibili, giunta alla ventesima edizione e programmata per oggi. Pertanto è previsto il temporaneo spegnimento dell’illuminazione di alcuni monumenti significativi e centrali della città, dalle 19 alle 23 come il Monumento dei Caduti e la statua di Piazza Cavour, la Fontana dei Cavalli e la Fontana del Calamo, l’ascensore del Passetto e la facciata delle Muse. "Un’azione per stimonare attenzione per il consumo consapevole dell’energia e lotta agli sprechi da parte di tutti" ha detto l’assessore Andreoli