Ancona al bivio, ecco chi vince queste elezioni

Andrea Brusa

Cos’è una campagna elettorale se non la capacità di parlare ai propri cittadini (votanti e non), ma allo stesso tempo essere in grado di ascoltarne le esigenze e, perché no, i consigli? Ecco perché in questa settimana, ogni giorno come faremo fino alle elezioni, abbiamo dato spazio a questi due fronti: da una parte il dibattito tra i sei candidati a sindaco su un tema cittadino e dall’altra la voce della gente che, dalla A alla Z, snocciola problemi ed esigenze. Le liti da pollaio, i veleni e le accuse, a questa tornata elettorale così importante per disegnare il futuro della città, ci interessano ben poco. Ci chiedono: chi vincerà? Proprio chi sarà bravo a parlare e ad ascoltare.