Ancona al centro dello sviluppo internazionale, 'L'Accordo di Ancona' firmato dal Ministro Tajani

Il 10 luglio resterà una data scolpita nella pietra delle relazioni internazionali e riguarderà in prima persona il capoluogo dorico. Il Ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha chiamato l’evento di ieri alla Mole ‘L’Accordo di Ancona’, una denominazione altisonante che però pone la città e il suo scalo al centro di uno sviluppo ancora da costruire: "Quanto sta accadendo oggi qui è una grande opportunità per la città e un segnale chiaro lanciato _ ha detto il Vicepresidente del Consiglio dei Ministri _ dal Governo che conferma Ancona al centro delle strategie future di sviluppo, sia per l’importanza del vostro scalo che per le relazioni che le autorità del posto sapranno favorire con i colleghi dei Paesi dei Balcani occidentali". È la terza visita del coordinatore di Forza Italia ad Ancona nel giro di tre mesi. Nelle due precedenti è venuto a sostegno della candidatura di Daniele Silvetti, prima alle Muse poi nella kermesse del centrodestra in piazza Roma assieme a Giorgia Meloni e Matteo Salvini. Ieri era qui in un’altra veste e con un obiettivo diverso: "Dobbiamo investire sullo sviluppo della portualità in Italia in rapporto all’aspetto internazionale di settore _ ha aggiunto il capo della Farnesina _ ed è nostra volontà inserire lo scalo di Ancona in un sistema portuale più ampio che abbracci tutto il nord dell’Adriatico, ossia dell’alto Adriatico. Non lasceremo sola Ancona e il suo porto, gli impegni presi li manterremo, certo bisognerà lavorare molto con degli investimenti mirati affinché lo scalo sia dotato di fondali adeguati per attrarre nuovi traffici. E poi c’è tutto il nodo infrastrutturale e assieme alla crescita nel nostro Paese di una politica industriale che consenta il rilancio di tutte le imprese marchigiane il nodo portuale anconetano assumerà un valore fondamentale. Siamo per una portualità diversa, più moderna, adeguata ai tempi e in questa strategia Ancona rappresenta uno dei cardini nazionali. Bisogna andare avanti attraverso degli step e l’appuntamento di oggi è uno di questi, un vertice internazionale che mostrerà Ancona e la sua bellezza ai Paesi qui invitati oggi per il Trilaterale e a tutta l’Europa". Grande apprezzamento sullo scalo dorico è stato espresso dai Ministri di Slovenia e Croazia.