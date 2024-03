Ancona, al Teatrino San Cosma Piero Romagnoli con il suo ultimo libro: "Il cavaliere e le chiavi"

Tutto quello che avreste voluto sapere sulle monete di Ancona ma non avete mai osato chiedere. Il ciclo di incontri della sezione anconetana di Italia Nostra oggi (ore 17) nel Teatrino San Cosma, ospita Piero Romagnoli, il quale presenterà il suo primo libro ‘Il cavaliere e le chiavi’ (Affinità Elettive edizioni). L’opera si concentra sull’iconografia delle monete di Ancona, mantenendo un tono colloquiale, indispensabile per la divulgazione di un tema di nicchia a un pubblico più vasto. ‘Non è un testo di numismatica e neanche un libro di storia, e nemmeno di economia - scrive l’autore nell’introduzione, anche se di monete, di storia e di economia si parlerà a lungo in tutte le pagine. Il tema centrale è invece costituito dalle immagini’.