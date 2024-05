Ancona, alla Casa delle Culture il libro: "Le prime gocce di tempesta" di Leonardo Bianchi

La Casa delle Culture di Ancona ospita nuovamente la presentazione di un libro, ‘Le prime gocce di tempesta’ di Leonardo Bianchi. L’appuntamento è per domani (ore 17.30), quando nella sede di Vallemiano arriverà Leonardo Bianchi, giornalista e scrittore il cui lavoro si concentra sulle decostruzioni delle pratiche di estrema destra e di razzismo. L’autore dialogherà con Oiza Q. Obasuyi, esperta in relazioni internazionali e autrice. Un incontro che sicuramente darà modo di riflettere su come decostruire il terrorismo di estrema destra moderno e le teorie razziste e di complotto utilizzate nella politica. Il titolo riprende una frase di Anders Behring Breivik (‘Siamo le prime gocce della tempesta purificatrice che sta per abbattersi sull’Europa’), il neonazista che uccise 77 persone nell’isola di Utøya, vicino a Oslo.