Ancona, alla libreria Feltrinelli l’associazione. Cercandosi organizza "Da Gurdjieff a Battiato"

Domenica si è concluso il festival ‘Popsophia’ ad Ancona, con il consueto successo di pubblico. L’evento di maggior richiamo è stato quello dedicato a Franco Battiato, con Carlo Massarini, in cui sono stati approfonditi i legami culturali dell’artista con una tradizione mistico-filosofica che ha tra i suoi punti di riferimento Georges Gurdjieff. Ebbene, domani (ore 18.30, ingresso gratuito) alla libreria Feltrinelli si potrà approfondire l’argomento grazie a ‘Da Gurdjieff a Battiato – Incontro sulle idee per lo sviluppo armonico dell’essere’, evento organizzato dall’associazione Cercandosi. Gradita la prenotazione al link https://self-awareness.typeform.com/ancona2. Per maggiori informazioni: 3316007843.