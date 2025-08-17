ANCONA Allarme neonatologia: "Aria condizionata fuori uso"

Il reparto di Terapia intensiva neonatale dell’ospedale Salesi di Ancona, considerato un’eccellenza a livello nazionale, da giorni vive, secondo quanto riferito da una paziente, una situazione paradossale: l’aria condizionata non funziona per un guasto all’impianto, giudicato obsoleto, che ha lasciato senza refrigerio gli ambienti dove vengono assistiti bambini nati prematuri o affetti da patologie complesse, spesso in condizioni critiche. Così denuncia una giovane mamma di 34 anni, di origini anconetane, che lo scorso 5 agosto ha dato alla luce due gemellini. La donna, la sera del 13 agosto, ha avuto un malore perché stremata dalle alte temperature e ha quindi deciso di denunciarte la vicenda. Alla giovane mamma ha risposto con una nota l’azienda ospedaliera: "Anche con le temperature attuali, non c’è rischio per la salute dei piccolini in quanto la loro temperatura è costantemente monitorata con una doppia sonda; i neonati sono riscaldati da lettini radianti e incubatrici che erogano temperatura e umidità predefenite".